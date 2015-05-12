На США обрушились торнадо: введен режим ЧП, разрушены дома и церкви (фоторепортаж)
13:48, 12 мая 2015Мир
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В нескольких округах штата Техас введен режим чрезвычайного положения из-за торнадо и наводнений, которые бушуют в штате, в штате Арканзас десять округов объявлены районами бедствия.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Жертвами стихии в штатах Техас и Арканзас стали пять человек, пострадали 50 человек. Разрушены дома, линии электропередач и даже церкви. Власти объявили режим чрезвычайного положения в нескольких штатах.
Напомним, торнадо, град и наводнения обрушились на этой неделе на центральную часть США.
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В Техасе и Арканзасе торнадо предоставили категорию EF3, которая является очень высокой. Скорость ветра во время стихийного бедствия достигала 225 км/час. В Южной Дакоте в результате мощного торнадо разрушена лютеранская церковь.
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