Керри и Путин начали переговоры в Сочи
13:08, 12 мая 2015Мир
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Государственный секретарь США Джон Керри проводит переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в российском курортном городе Сочи.
Reuters
Как ожидается, Керри и Путин рассмотрят политические решения конфликта на востоке Украины и войны в Сирии, сообщает Радио Свобода.
Это первый визит Керри в Россию за два года.
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Как сообщили ранее российские дипломатические источники, в Москве не ожидают серьезных результатов по итогам переговоров, хотя сам факт приезда Керри в Россию называют «важным и символичным».
Из Сочи Керри поедет в Турцию на встречу НАТО, а потом улетит обратно в Вашингтон на саммит президента США Барака Обамы и арабских лидеров.
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