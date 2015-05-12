Керри и Путин начали переговоры в Сочи

Как ожидается, Керри и Путин рассмотрят политические решения конфликта на востоке Украины и войны в Сирии, сообщает Радио Свобода.

Это первый визит Керри в Россию за два года.

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Как сообщили ранее российские дипломатические источники, в Москве не ожидают серьезных результатов по итогам переговоров, хотя сам факт приезда Керри в Россию называют «важным и символичным».

Из Сочи Керри поедет в Турцию на встречу НАТО, а потом улетит обратно в Вашингтон на саммит президента США Барака Обамы и арабских лидеров.