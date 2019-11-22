Первый номер комикса Marvel продали за рекордные 1,26 миллиона долларов

Аукцион Heritage Auctions проходил в Далласе

Редкий первый номер комикса Marvel 1939 года выпуска продан на аукционе Heritage Auctions в Далласе за рекордные 1,26 миллиона долларов.

Об этом Reuters.

Читайте такжеНовые "Мстители" побили мировой рекорд по кассовым сборамОтмечается, что сумма стала рекордной для всех когда-либо проданных комиксов Marvel.

Известно, что в Marvel Comics No. 1 были представлены такие персонажи, как Человек-факел, Ка-Зар, Ангел и Нэмор. Состояние «исторического экземпляра исторического комикса» оценили в 9,4 балла по 10-балльной шкале.

Первым владельцем этого журнала был почтальон из Пенсильвании, который купил его в киоске за 10 центов. Нынешний покупатель первого комикса Marvel пожелал остаться анонимным.

Предыдущий рекорд стоимости комиксов Marvel принадлежал журналу 1962 года. Выпуск, в котором впервые появился Человек-паук, был продан в 2011 году за 1,1 миллион долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что носки Майкла Джексона со стразами выставили на аукцион.