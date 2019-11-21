СМИ узнали о тайной встрече Трампа и Цукерберга в Белом доме
17:11, 21 ноября 2019Мир
211 0
На встрече также присутствовал член правления Facebook предприниматель Питер Тилл.
Марк Цукерберг / REUTERS
Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с основателем Facebook Марком Цукербергом в октябре.
Отмечается, что официальная встреча состоялась во время последнего визита Цукерберга в Вашингтон. Об этом сообщает NBC News.
Читайте такжеПомпео хочет покинуть администрацию Трампа - СМИ
На встрече также присутствовал член правления Facebook предприниматель Питер Тилл. Почему о встрече американского лидера с Цукербергом не было известно ранее, а также детали беседы — не уточняются.
В ходе последнего визита основателя Facebook он давал показания в Конгрессе по поводу новой криптовалюты Libra.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter