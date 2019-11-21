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В Сербии разгорелся шпионский скандал с россиянином: президент обещает сегодня раскрыть детали (видео)

09:59, 21 ноября 2019
Мир
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Скандал разгорелся после обнародования видео / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, СМИ страны ранее обнародовали видеозапись, на которой зафиксирована встреча двух мужчин на парковке в Белграде. Один из них - сербский офицер - получает от второго пакет с деньгами.

Мужчину, что передал сверток, СМИ называют подполковником российской армии Георгием Клебаном. Он работал в российском представительстве, однако был уволен в июне этого года.

Подлинность видео уже подтвердило сербское Агентство по нацбезопасности, а президент страны сегодня расскажет детали дела, как только его обсудят на заседании Совбеза Сербии.

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Теги: #Россия#Сербия