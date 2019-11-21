В Сербии разгорелся шпионский скандал с россиянином: президент обещает сегодня раскрыть детали (видео)

На Балканах разгорелся новый шпионский скандал с участием россиянина.

Президент Сербии поручил расследовать сообщения о вербовке сербского офицера военным атташе России.

Читайте такжеПрезидент Сербии признал потерю контроля над Косово

Как говорится в сюжете ТСН, СМИ страны ранее обнародовали видеозапись, на которой зафиксирована встреча двух мужчин на парковке в Белграде. Один из них - сербский офицер - получает от второго пакет с деньгами.

Мужчину, что передал сверток, СМИ называют подполковником российской армии Георгием Клебаном. Он работал в российском представительстве, однако был уволен в июне этого года.

Подлинность видео уже подтвердило сербское Агентство по нацбезопасности, а президент страны сегодня расскажет детали дела, как только его обсудят на заседании Совбеза Сербии.