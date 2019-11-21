В Сербии разгорелся шпионский скандал с россиянином: президент обещает сегодня раскрыть детали (видео)
09:59, 21 ноября 2019Мир
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На Балканах разгорелся новый шпионский скандал с участием россиянина.
Скандал разгорелся после обнародования видео / скриншот видео ТСН
Президент Сербии поручил расследовать сообщения о вербовке сербского офицера военным атташе России.
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Как говорится в сюжете ТСН, СМИ страны ранее обнародовали видеозапись, на которой зафиксирована встреча двух мужчин на парковке в Белграде. Один из них - сербский офицер - получает от второго пакет с деньгами.
Мужчину, что передал сверток, СМИ называют подполковником российской армии Георгием Клебаном. Он работал в российском представительстве, однако был уволен в июне этого года.
Подлинность видео уже подтвердило сербское Агентство по нацбезопасности, а президент страны сегодня расскажет детали дела, как только его обсудят на заседании Совбеза Сербии.
Президент Сербии поручил расследовать сообщения о вербовку сербского офицера военным атташе России
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