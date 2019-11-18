Washington Post: Китай и Россия пытаются сделать мир безопаснее для диктатуры

Украинцы и все народы, которые выступили против диктатуры, заслуживают на большую поддержку, чем они получают.

Странный разворот происходит по всему миру. Америка или, по крайней мере, ее президент, больше не пытается сделать мир безопасным для демократии. Но диктаторы тяжело работают, чтобы сделать его более безопасным для диктатур.

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что США отступают. При этом они чуть ли не извиняются за то, что даже подумали о продвижении демократии. Все: от республиканца Рэнда Пола до демократа Берни Сандерса, — соглашаются, что американцам стоит сидеть дома и заниматься исключительно своими делами. Но результатом будет не мир, в котором любая страна может идти своим путем.

Читайте такжеМеркель призвала Европу "защищать демократию"

Вместо этого возникнет мир тиранов, которые, хоть и продолжают жаловаться на «цветные революции» и вмешательство США, развернули широкую кампанию по распространению своих идеологий, своих корпораций, запугивая, покупая, беря в долг и пробивая грубой силой себе путь к воздействию. Россия и Китай – самые громкие критики мнимых продемократических заговоров ЦРУ – стали наиболее активными разрушителями демократии за пределами своих границ в мире.

Издание New York Times писало, что Россия тайно разжигает расизм и ксенофобию в Швеции. Менее скрыто Москва подкупала политиков, устраивала митинги и покупала рекламу на телевидении, чтобы подорвать выборы на Мадагаскаре. Иногда режимы отправляют даже войска. Именно так поступил Владимир Путин, чтобы спасти диктатуру Башара Асада в Сирии. Бывает, что они отправляют корпорации. Когда автократ Уганды Йовери Мусавени побоялся неожиданно популярного оппозиционного соперника, его разведка обратилась к китайскому гиганту Huawei, чтобы получить доступ к зашифрованным сообщениям диссидента. Другие автократические страны повторяют пример России и Китая.

Читайте такжеForeign Policy: Россия проигравшей в Африке, даже не начав играть

Диктаторы в Египте и Саудовской Аравии решили подавить демократию и усилить автократов в Судане и других странах Ближнего Востока. Иногда мотивация такая корыстная, что даже деятельность United Fruit Co в лучшие дни кажется скромной. Китайская инициатива «Единого пояса» нацелена закрепить ресурсы и насадить инфраструктурные контракты на однобоких условиях. Грязные трюки России на Мадагаскаре имели целью захватить долю в местной компании, которая добывает хром. Но мировые диктаторы также пытаются спасти свои собственные режимы. Еще не так давно демократия имела преимущество, а диктатуры чувствовали себя под угрозой. Одна за другой старые выдумки о демократии как чисто «западной» ценности были опровергнуты. Как оказалось, азиаты, славяне, арабы, вообще все живые люди хотят жить с достоинством и правом влиять на власть.

Диктаторы сначала отреагировали отчаянной жестокостью, нацеленной против их соотечественников, расстреливая студентов на площади Тяньаньмэнь, убивая оппонентов в тени Кремля, расчленяя свободомыслящих журналистов в консульстве Саудовской Аравии. Но они поняли, что свободу за пределами их границ тоже можно подорвать.

«Путин вторгся в Украину и до сих пор держит под оккупацией части ее территории. Потому что процветающая демократия под боком дает его собственному народу опасные идеи. Китай запугивает и угрожает Тайваню, потому что китайские граждане с самоуправлением там разоблачают ложь коммунистической пропаганды», - пишет издание.

Читайте такжеThe Economist: Западу стоит поучиться у Путина, чтобы спасти Украину и себя от него же

Президенты Франклин Рузвельт, Рональд Рейган, Билл Клинтон или Джордж Буш выступили бы против этой авторитарной агрессии и вступились бы за право всех людей жить в свободе. Сегодня же во главе США стоит президент, который отдает предпочтение компании автократов, таких как турецкий, саудитский, северокорейский или российский лидеры. Его президентство – это результат российской деятельности и всего того, что сделало его возможным.

Однако, даже жестокость диктаторов и отступление Америки не может остановить восстание людей, которые требуют свои права. Алжирцы, армяне, тунисцы, суданцы, боливийцы, украинцы, словаки, гонконгцы, эфиопы, малазийцы – все эти люди заслуживают на большую поддержку, чем они получают. Но они не ждут поддержку и не позволяют новым империалистам запугать себя.