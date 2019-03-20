В Африке работает до 200 тайных российских политтехнологов – СМИ

Некоторые из них начали получать государственные награды за участие в этих кампаниях.

В странах Африки работают от 100 до 200 политтехнологов, связанных с приближенным к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным.

Об этом сообщает «Дождь», ссылаясь на свои источники.

Помимо коммерческих целей и лоббирования интересов России на континенте, одна из их задач - создать «максимально широкую сеть лояльности Пригожину среди политтехнологов», - объясняет собеседник, близкий к Кремлю.

В ноябре 2018 года издание Bloomberg писало, что политтехнологи и наемники Пригожина работают или вот-вот начнут работать в десяти странах, называя ЦАР, Конго, Судан, Ливию, Мадагаскар, Анголу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мозамбик и Зимбабве.

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Сейчас у «пригожинцев» около 20 африканских избирательных кампаний, говорят два собеседника, работающих на него. Оплачиваются они очень хорошо: в два-три раза больше, чем аналогичные кампании «на выезде» (не в своем регионе) в России.

Также, по словам собеседников, среди представленных к наградам участников африканских проектов Пригожина числится известный петербургский политолог Валентин Бианки, долгое время работавший со «Справедливой Россией». По их словам, он получил орден Дружбы. Еще один человек, работающий на Пригожина, подтвердил, что его коллег награждают за «лоббизм интересов страны», но не стал называть никаких фамилий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, награждали ли политтехнологов, работающих на Пригожина, государственными наградами за участие в избирательных кампаниях в Африке, ответил корреспонденту, что «нет».

Собеседник, знакомый с проектами Пригожина, говорит, что Бианки работал в Зимбабве, ЮАР и Нигерии и недавно завершил работу в Африке. Еще один источник, работавший на Пригожина, также подтверждает работу Бианки в Африке и ЮАР, но считает, что политолог действовал в интересах компании «Газпром» и это были «частные командировки». Сам Бианки отрицает свою работу в Африке и получение награды, от комментариев он отказался.

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В общей сложности корреспонденту «Дождя» назвали около 20 фамилий экспертов, задействованных в выборах, однако никто из них не пожелал давать комментарии под своими именами: политтехнологи боятся санкций, кроме того, существует обычный для избирательных кампаний запрет работодателя на разглашение информации.

Все консультанты отмечают, что Россия в лице технологов Пригожина присутствует в Африке вместе с другими странами, также заинтересованными в распространении своего влияния на африканском континенте: Китаем, Францией, США.

В каждой из стран работает разное количество людей, все зависит от сложности ситуации, говорит один из пригожинских политтехнологов. Люди проводят на проектах от полугода до года и более, иногда в стране не больше двух-трех человек, рассказывает он. По его словам, особенно тяжело работается в восточных странах континента, например, в Судане. «Люди сидят там без выпивки и красивых женщин от полугода до двух, а паленая водка стоит 150 долларов за бутылку», - жалуется технолог.

Его коллега отмечает, что в целом в Африке работается легко по причине бедности населения: «Живет одна молодежь, которой очень легко управлять. Старики не доживают».