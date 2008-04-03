Британский министр: Украина станет членом НАТО

Cаммит НАТО в Бухаресте засвидетельствовал, что Украина станет членом Альянса, и страны-члены поддержали заявление Украины о Плане действий по членству, заявил министр иностранных дел Великобритании Девид МИЛИБЕНД.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Великобритании в Украине, по словам министра, “сейчас начинается работа по привлечению Украины к процессу ПДЧ. Я жду периода интенсивного сотрудничества с Украиной отныне до декабрьской встречи министров иностранных дел”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, на саммите в Бухаресте члены НАТО перенесли окончательное принятие решения относительно присоединения Украины и Грузии к Плану действий по членству на декабрь 2008 года.