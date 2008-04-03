Британский министр: Украина станет членом НАТО
19:05, 03 апреля 2008Мир
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"Я жду периода интенсивного сотрудничества"
|Девид МИЛИБЕНД
Как сообщили УНИАН в Посольстве Великобритании в Украине, по словам министра, “сейчас начинается работа по привлечению Украины к процессу ПДЧ. Я жду периода интенсивного сотрудничества с Украиной отныне до декабрьской встречи министров иностранных дел”.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, на саммите в Бухаресте члены НАТО перенесли окончательное принятие решения относительно присоединения Украины и Грузии к Плану действий по членству на декабрь 2008 года.
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