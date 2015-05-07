Второй пилот А320 в последние минуты пытался предотвратить столкновение с землей - СМИ
Пилот разбившегося А320 Андреас Любиц пытался избежать столкновения с землей – в последние минуты перед авиакатастрофой он нажимал на рычаг, однако силы нажатия не хватило, чтобы выключился автопилот.
Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на издание Bild.
Французское авиационное ведомство BEA опубликовало доклад, в котором проанализирована информация с «черного ящика» самолета. В нем говорится, что за полторы минуты до падения самолета Любиц пытался поднять его на высоту, однако силы, с которой он нажимал на рычаг, не хватило для выключения автопилота.
Профессор Эльмар Джимулла рассказал изданию, что в том случае, если пилот нажимает на рычаг с достаточной силой, то автопилот автоматически выключается.
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В начале апреля стало известно, что Любиц имел не только суицидальные наклонности, но и проблемы со зрением после автомобильной аварии. В клинике, где он лечился, Любиц говорил офтальмологу о том, что является пилотом лайнера и даже рассказывал о работодателе.
Пассажирский самолет Airbus А320 немецкой авиакомпании Germanwings, летевший из Испании в Германию, потерпел крушение в труднодоступном горном районе на юге Франции 24 марта. На его борту находились 144 пассажира и шесть членов экипажа.