Второй пилот А320 в последние минуты пытался предотвратить столкновение с землей - СМИ

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на издание Bild.

Французское авиационное ведомство BEA опубликовало доклад, в котором проанализирована информация с «черного ящика» самолета. В нем говорится, что за полторы минуты до падения самолета Любиц пытался поднять его на высоту, однако силы, с которой он нажимал на рычаг, не хватило для выключения автопилота.

Профессор Эльмар Джимулла рассказал изданию, что в том случае, если пилот нажимает на рычаг с достаточной силой, то автопилот автоматически выключается.

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В начале апреля стало известно, что Любиц имел не только суицидальные наклонности, но и проблемы со зрением после автомобильной аварии. В клинике, где он лечился, Любиц говорил офтальмологу о том, что является пилотом лайнера и даже рассказывал о работодателе.

Пассажирский самолет Airbus А320 немецкой авиакомпании Germanwings, летевший из Испании в Германию, потерпел крушение в труднодоступном горном районе на юге Франции 24 марта. На его борту находились 144 пассажира и шесть членов экипажа.