Австралийская модель не подозревала, что беременна, и родила в ванной

Девушка не замечала никаких признаков беременности, мало того, она регулярно принимала противозачаточные таблетки.

23-летняя модель Эрин Ленгмейд из австралийского города Мельбурн не знала о том, что беременна, пока не родила дочь.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте такжеВ Китае женщина родила ребенка в 67 лет и установила национальный рекордСообщается, что девушка не замечала никаких признаков беременности: она не страдала от плохого самочувствия, у нее не вырос живот. Она работала полный день и регулярно принимала противозачаточные таблетки.

В первых числах ноября Эрин пошла в ванную. Ее партнер Ден Карти услышал крик и прибежал посмотреть, что случилось. Оказалось, что модель родила девочку весом 3,6 килограмма. Ребенка назвали Айла.

Сразу после рождения девочка не дышала и начала синеть. Карти вызвал сотрудников экстренных служб, которые спасли жизнь ребенка.

Ленгмейд призналась, что внезапное рождение дочери стало самым большим шоком в ее жизни. Айла родилась на 37-й неделе.

Доктора объяснили, что у британки была скрытая беременность – ситуация, при которой женщина не знает о том, что она беременна, до момента родов. Такое случается в одном из 2,5 тысячи случаев.

Ранее УНИАН сообщал, как в США родила женщина, лежащая десять лет в коме.