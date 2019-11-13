Открытые слушания по импичменту Трампа: Дипломаты США напомнили о важности Украины для интересов США

В Вашингтоне начались открытые слушания по делу об импичменте американского президента.

В начальных заявлениях два профессиональных дипломата США подчеркнули важность Украины для американской внешней политики. При этом они назвали нашу страну форпостом против агрессивной России.

«У США в Украине на кон поставлены четкие национальные интересы. Украинский успех очень важен и для наших национальных интересов», - цитирует CNN слова заместителя помощника Госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел Джорджа Кента.

«Украина – стратегический партнер США, важный для безопасности нашей страны, так же как и Европы. Она на линии фронта конфликта с агрессивной Россией», - сказал поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

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Издание отмечает, что показания обоих дипломатов подчеркивает тревогу американских дипломатов из-за подхода президента Дональда Трампа к Украине. Их беспокоит задержка американской военной помощи в то время, когда она нужна Киеву для противостояния агрессии России в регионе. Также дипломаты встревожены появлением неформального канала международных отношений, которым руководит личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. По их мнению, это могло подорвать поддержку США для Украины.

В начальном заявлении Уильям Тейлор сказал, что во время разговора 18 июля представитель Службы управления и бюджета сказал, что помощь для Украины заблокировали. Но при этом он не мог объяснить, почему.

«Под конец якобы обычного разговора голос на другой стороне – особа выключила видео связь – сказала, что она представляет Службу управления и бюджета. И что ее руководитель приказал не утверждать любые дополнительные затраты на системы безопасности для Украины до дальнейших указаний», - рассказал Тейлор.

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По его словам, он «сидел удивлен» после того, как услышал такое распоряжение.

«Украинцы защищались от россиян и рассчитывали не только на тренировки и оружие, а также на подтверждение поддержки США. Все, о чем сказала лицо из Службы управления и бюджета, было распоряжением, которое преодолело путь от президента до главы администрации, а затем до службы», - добавил дипломат.

«Вдруг я осознал, что один из ключевых столпов нашей крепкой поддержки для Украины был поставлен под угрозу», - сказал Тейлор.