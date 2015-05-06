Строителям российского космодрома "Восточный" начали платить зарплату

"Платеж в 19 миллионов рублей был осуществлен 24 апреля через Федеральное казначейство по Хабаровскому краю, выплаты сотрудникам были произведены в соответствии с законодательством под контролем кадровых служб Спецстроя России", — сообщили в штабе строительства космодрома, пишет Росбалт.

Читайте такжеПослание к Путину не спасло: строители космодрома "Восточный" начали голодовку

Собеседник пояснил, что Дальспецстрой продолжает изыскивать средства для содействия субподрядным организациям в разрешении ситуации с задержкой выплат заработной платы.

"Предприятием перечислено еще 54,986 миллионов рублей для погашения задолженности по заработной плате перед 959 работниками компаний ООО "Идеал", ОАО "Буреягэсстрой", ООО "ВентКомплект", ЗАО "ТМК", — пояснил представитель штаба.

26 апреля строители космодрома "Восточный" начали получать зарплату, общая задолженность по которой составляет свыше 150 млн руб. перед более чем 2,6 тыс. строителей.

Как сообщал УНИАН, рабочие фирмы "Стройиндустрия-С", занимающейся возведением космодрома "Восточный" в Амурской области, объявили бессрочную голодовку из-за задержек зарплаты.

Об этом они уведомили своё руководство, средства массовой информации, а также отправили обращение в представительство президента РФ. Под обращением подписались 20 человек. Причина голодовки – задержка зарплаты.