Накануне кинофестиваля в Каннах ограбили ювелирный магазин

Четыре грабителя, лица которых были закрыты масками, ворвались в магазин около 11:00 по местному времени, передает meduza.io. Угрожая оружием, они забрали ювелирные изделия, выставленные в витринах, и скрылись.

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Стоимость похищенных драгоценностей пока не сообщается.

Магазин Cartier на набережной Круазетт в Каннах ограблен за 8 дней до начала международного кинофестиваля.

В 2013 году во время Каннского фестиваля из отеля на набережной Круазетт были украдены ювелирные украшения Chopard, которые надевали кинозвезды, на общую сумму миллион евро. В июле того же года с выставки-продажи ювелирной компании Leviev, проходившей в гостинице Carlton в Каннах, были похищены украшения общей стоимостью в 100 млн евро. Раскрыть ограбления до сих пор не удалось.

После ограблений 2013 года, как сообщалось, меры безопасности на набережной Круазетт, где расположены магазины самых известных в мире производителей товаров класса люкс, были усилены.