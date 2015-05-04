В Норвегии начались учения НАТО по обнаружению и уничтожению подводных лодок

Как передает DW.DE, маневры продлятся до 14 мая. В них принимают участие 10 стран-членов Североатлантического альянса и Швеция. В учениях будут задействованы более десяти боевых кораблей и субмарин, а также самолеты и вертолеты.

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"Разумеется, мы знаем об инцидентах, которые произошли в водах некоторых государств-партнеров", - приводит издание Stars and Stripes слова контр-адмирала НАТО Брэда Уильямсона.