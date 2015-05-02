НАТО проведет масштабные военные учения у берегов Норвегии из-за российских подлодок
Корабли и авиация НАТО в начале мая примут участие в противолодочных учениях у побережья Норвегии.
Маневры проводятся на фоне обнаружений подозрительных "подводных объектов", сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
В учения примут участие до 5000 военнослужащих НАТО, а пройдут они с 4 по 13 мая у побережья Норвегии. По информации норвежских военных, в ходе учений будут отрабатываться действия по борьбе с подводными лодками противника. Для решения поставленных задач планируется задействовать более десяти боевых кораблей и субмарин, а также самолеты и вертолеты.
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Как подчеркнул официальный представитель вооруженных сил Норвегии Бриньяр Стордаль, учения были запланированы давно и объясняются инцидентами вокруг подводных лодок России у берегов Финляндии и Швеции. "События в этих странах объясняют необходимость таких маневров", - добавил Стордаль.
Недавно система подводного наблюдения ВМС Финляндии обнаружила неизвестный подводный объект в водах Финского залива у столицы Хельсинки. На основе полученной информации был произведен предупредительный взрыв глубинной бомбы.