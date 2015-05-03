В горах Непала обнаружили тела 50 альпинистов, погребенных под лавиной
09:46, 03 мая 2015Мир
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Поисковые службы Непала, пострадавшего от мощного землетрясения, обнаружили тела по меньшей мере 50 погребенных под лавиной альпинистов, в том числе и иностранных граждан.
REUTERS
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер, местные власти заявили, что не могли раньше добраться до этого района из-за непрекращающихся дождей и тумана.
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Отмечается, что поисковая операция в районе схода лавины продолжится в воскресенье, так как еще порядка 200 человек числятся пропавшими без вести.
Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. Затем произошла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7.
Количество жертв землетрясения составляет более 6,2 тыс. человек, раненых – почти 14 тыс.
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