В горах Непала обнаружили тела 50 альпинистов, погребенных под лавиной

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер, местные власти заявили, что не могли раньше добраться до этого района из-за непрекращающихся дождей и тумана.

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Отмечается, что поисковая операция в районе схода лавины продолжится в воскресенье, так как еще порядка 200 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. Затем произошла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7.

Количество жертв землетрясения составляет более 6,2 тыс. человек, раненых – почти 14 тыс.



