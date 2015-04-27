На Эвересте погиб топ-менеджер Google и еще двое американцев - Госдепартамент

В числе погибших — топ-менеджер компании Google Дэн Фрединбург (Dan Fredinburg), занимавшийся вопросами защиты от несанкционированного доступа в лаборатории новейших разработок Google X, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

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Он совершал восхождение с двумя другими сотрудниками Google, однако они не пострадали. В числе жертв лавины также — 61-летний режиссер-документалист Том Таплин (Tom Taplin) и медик Мариса Ив Джиравонг (Marisa Eve Girawong).

Ранее УНИАН сообщал, что на Эвересте при сходе лавины погибли 65 альпинистов, более тысячи человек ожидают эвакуации.

Напомним, в субботу в 11:56 по местному времени в Непале произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,9. За ним последовал ряд подземных толчков, самый мощный из которых магнитудой 6,6 был зарегистрирован в 12:30. По последним данным, число пострадавших в результате землетрясения составляет 4,718 тыс человек. Толчки ощущались также и в ряде районов Индии, в том числе, в столице и восточных и северо-восточных штатах.

Таже землетрясение вызвало лавину, которая обрушилась на Эверест, похоронив часть базового лагеря альпинистов, готовившихся к восхождению возле основной трассы на вершину в разгар сезона ее покорения.