На борту самолета премьера Японии произошел пожар

Огонь вспыхнул в духовом шкафу на камбузе в задней части самолета.

На борту самолета премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошел пожар.

Как сообщает японское агентство Kyodo, инцидент случился сегодня, 3 ноября, во время полета главы японского правительства в Таиланд на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Отмечается, что Boeing 777-300ER с Синдзо Абэ на борту вылетел из токийского аэропорта Ханеда в 13:41. Огонь вспыхнул около 15:00 по японскому времени в духовом шкафу на камбузе в задней части самолета, когда члены экипажа готовили еду.

Пожар был быстро ликвидирован, никто не пострадал и самолет продолжил полет в Бангкок.

Boeing 777-300ER находится на балансе Воздушных сил самообороны Японии. Он был введен в эксплуатацию в апреле, заменив предыдущий правительственный лайнер Boeing 747.

Напомним, ранее самолет с герцогами Кембриджскими на борту попал в экстремальную ситуацию.