Cупруга принца Уильяма родила дочь: девочка попадет под новые правила наследования короны

Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца, пишет Новое время.

Отмечается, что роды герцогини Кембрджской Кейт проходили без осложнений.

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Как известно, появление на свет второго ребенка герцога и герцогини Кембриджских совпало по времени со вступлением в силу изменений в порядке наследования короны. Так, реформа отменяет приоритет наследников мужского пола, а также дискриминацию в отношении наследников, являющихся католиками либо состоящих в браке с католиком.

Примечательно, что родившиеся после нее братья уже не смогут потеснить ее с четвертой позиции в списке наследников престола из-за новых правил наследования короны.