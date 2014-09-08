Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут второго ребенка

13:12, 08 сентября 2014
Мир
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Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон ждут второго ребенка.

REUTERS

Об этом сообщило агентство France-Presse на своей странице в Twitter, ссылаясь на сообщение Букингемского дворца, обнародованное в понедельник.

Читайте такжеНоворожденный принц Джордж назван ”самым влиятельным” лондонцем - СМИ«Принц Уильям и Кейт ждут второго ребенка: дворец», - говорится в сообщении.

Их первый ребенок, Джордж, родился 22 июля 2013 года.

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