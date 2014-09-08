Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут второго ребенка

Об этом сообщило агентство France-Presse на своей странице в Twitter, ссылаясь на сообщение Букингемского дворца, обнародованное в понедельник.

Читайте такжеНоворожденный принц Джордж назван ”самым влиятельным” лондонцем - СМИ«Принц Уильям и Кейт ждут второго ребенка: дворец», - говорится в сообщении.

#BREAKING Prince William, Kate expecting second baby: palace — Agence France-Presse (@AFP) 8 сентября 2014

Их первый ребенок, Джордж, родился 22 июля 2013 года.