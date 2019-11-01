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В России у пассажирского самолета Superjet-100 отказал двигатель

16:35, 01 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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У самолета, по предварительным данным СМИ, отказал один из двигателей. Лайнер, на борту которого 80 пассажиров и шестеро членов экипажа, вырабатывает топливо.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся.

Сообщается, что во время жесткой посадки лайнер трижды столкнулся с взлетно-посадочной полосой.

По официальным данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек из 78, которые находились на борту.

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Теги: #самолет#Россия