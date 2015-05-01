Число жертв землетрясения в Непале уже превысило 6 тысяч человек

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

По данным властей, число жертв разрушительного землетрясения в Непале 25 апреля, достигло 6 204 человек, еще 13 932 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что украинский самолет, который отправился для эвакуации людей из Непала, застрял в индийском Дели до 3 мая. По данным МИД, на эвакуацию украинским самолетом сейчас уже ждут свыше 100 человек, часть из которых являются гражданами Польши, Беларуси и других стран.

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Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля. За первыми подземными толчками последовало порядка 100 афтершоков, самый мощный из которых — магнитудой 6,7 — был зафиксирован 26 апреля.