Литва обвинила РФ в создании препятствий для проекта NordBalt

08:22, 01 мая 2015
Мир
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МИД Литвы заявил протест послу России Александру Удальцову в связи с тем, что военные суда РФ, по данным Вильнюса, препятствуют прокладке электрокабеля по дну Балтийского моря.

REUTERS

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на DELFI. По информации издания, 30 апреля Удальцов был вызван в министерство для обсуждения этой ситуации.

Глава МИД Линас Линкявичюс утверждает, что российские военные корабли потребовали от судов, которые осуществляют надзор за прокладкой кабеля, покинуть определенные акватории. Работы в рамках этого энергетического проекта Литва проводит совместно со Швецией.

«Об этой информации мы несомненно говорим с партнерами. Еще я хочу сказать, что при составлении одной из нот мы координировались со Швецией, потому что работы проводило судно, принадлежащее Швеции», — сказал Линкявичюс. Он считает, что «ВМС Российской Федерации нарушают Конвенцию ООН по морскому праву, право международного судоходства и препятствуют экономической деятельности в экономической зоне».

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При этом министр энергетики Литвы Рокас Масюлис отметил, что инцидент в Балтийском море не причинил ущерба проекту.

Кабель NordBalt, который прокладывается по дну моря, должен соединить литовские и шведские электролинии. Проект призван развивать торговлю электроэнергией между балтийским и скандинавским рынками и способствовать энергетической безопасности двух регионов. Работы проводятся с 2014 года. Ввести кабель в эксплуатацию планируется в декабре.

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