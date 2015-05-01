Литва обвинила РФ в создании препятствий для проекта NordBalt

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на DELFI. По информации издания, 30 апреля Удальцов был вызван в министерство для обсуждения этой ситуации.

Глава МИД Линас Линкявичюс утверждает, что российские военные корабли потребовали от судов, которые осуществляют надзор за прокладкой кабеля, покинуть определенные акватории. Работы в рамках этого энергетического проекта Литва проводит совместно со Швецией.

«Об этой информации мы несомненно говорим с партнерами. Еще я хочу сказать, что при составлении одной из нот мы координировались со Швецией, потому что работы проводило судно, принадлежащее Швеции», — сказал Линкявичюс. Он считает, что «ВМС Российской Федерации нарушают Конвенцию ООН по морскому праву, право международного судоходства и препятствуют экономической деятельности в экономической зоне».

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При этом министр энергетики Литвы Рокас Масюлис отметил, что инцидент в Балтийском море не причинил ущерба проекту.

Кабель NordBalt, который прокладывается по дну моря, должен соединить литовские и шведские электролинии. Проект призван развивать торговлю электроэнергией между балтийским и скандинавским рынками и способствовать энергетической безопасности двух регионов. Работы проводятся с 2014 года. Ввести кабель в эксплуатацию планируется в декабре.