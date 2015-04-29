Латвия зафиксировала российский военный корвет вблизи своих границ

11:30, 29 апреля 2015
Мир
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Вооруженные силы Латвии зафиксировали в исключительной экономической зоне страны российский военный корабль.

/ sdelanounas.ru

"Вооруженные силы 29 апреля зафиксировали на расстоянии 7 морских миль от границы латвийского противолодочный корабль ВМФ России класса "Корвет", - говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострение отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют неподалеку от воздушных и морских границ Балтии.

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При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.

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