Латвия зафиксировала российский военный корвет вблизи своих границ

"Вооруженные силы 29 апреля зафиксировали на расстоянии 7 морских миль от границы латвийского противолодочный корабль ВМФ России класса "Корвет", - говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

Armed Forces on 29 APR in LV EEZ 7 nmi from territ. waters spotted RU Navy's Parchim 2 Class Corvette. — NBS (@Latvijas_armija) April 29, 2015

Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострение отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют неподалеку от воздушных и морских границ Балтии.

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При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.