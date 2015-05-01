Землетрясение магнитудой 6,9 произошло возле Папуа Новой Гвинеи
00:29, 01 мая 2015Мир
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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло возле Папуа Новой Гвинеи.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у Папуа Новой Гвинеи / ТСН
Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на Геологическую службу США.
В сообщении говорится, что эпицентр землетрясения находился в 154 км к югу от порта Рабаул на глубине 85 км.
Жертв и разрушений нет.
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Город Рабаул на востоке острова Новая Британия лежит рядом с активным вулканом Тавурвур.
В 1994 году он был полностью уничтожен в результате мощного извержения вулкана.
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