Землетрясение магнитудой 6,9 произошло возле Папуа Новой Гвинеи

00:29, 01 мая 2015
Мир
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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло возле Папуа Новой Гвинеи.

землетрясение / ТСН

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на Геологическую службу США.

В сообщении говорится, что эпицентр землетрясения находился в 154 км к югу от порта Рабаул на глубине 85 км.

Жертв и разрушений нет.

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Город Рабаул на востоке острова Новая Британия лежит рядом с активным вулканом Тавурвур.

В 1994 году он был полностью уничтожен в результате мощного извержения вулкана.

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