Землетрясение магнитудой 6,9 произошло возле Папуа Новой Гвинеи.

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на Геологическую службу США.

В сообщении говорится, что эпицентр землетрясения находился в 154 км к югу от порта Рабаул на глубине 85 км.

Жертв и разрушений нет.

Читайте такжеКиностудии изменят промокампании фильмов-катастроф из-за землетрясения в Непале

Город Рабаул на востоке острова Новая Британия лежит рядом с активным вулканом Тавурвур.

В 1994 году он был полностью уничтожен в результате мощного извержения вулкана.