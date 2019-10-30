Венгрия наложила вето на заявление НАТО относительно Украины

Глава венгерского МИДа убежден, что заявление должно содержать положение о «восстановлении прав» нацменьшинства в Украине.

Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО в отношении Украины, поскольку ее «предложения» в отношении национальных меньшинств отклонили.

Об этом в Будапеште заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

Читайте такжеМнение не спрашивали: Орбан и Путин обсудят судьбу нацменьшинств в Украине

В отклоненных предложениях Венгрия сообщала о невыполнении Украиной обязанностей относительно меньшинств согласно международного права.

Глава венгерского МИД отметил, что Венгрия «не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров», которые живут на Западе Украины, а «лишение прав меньшинств одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в данном документе».

Кроме того, Сийярто убежден, что заявление должно содержать положение о «восстановление этих прав».

Напомним, сегодня, 30 октября Путин на приглашение Орбана посетит Венгрию. На переговорах в Будапеште он планирует обсудить как двустороннее сотрудничество, так и международную проблематику, в частности – судьбу национальных меньшинств в Украине.