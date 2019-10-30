Мнение не спрашивали: Орбан и Путин обсудят судьбу нацменьшинств в Украине
Президент РФ Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут обсудить положение национальных меньшинств в Украине.
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков перед визитом президента России в Будапешт.
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«Безусловно, есть такая тема, которая одинаково вызывает обеспокоенность и у венгров, и у нас. Это тема меньшинств в сопредельных районах (Украины). Венгрия неоднократно говорила о своем неприятии процессов, которые там происходят, поэтому нельзя исключать, что как-то это будет затрагиваться», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли Путин обсудить с Орбаном ситуацию в Украине во время своего визита в Будапешт.
По его словам, обсуждать правительство Украины на встрече Путина с Орбаном не планируется.
«Там речь идет не о том, чтобы обсуждать правительство, новое или старое. Правительство страны - это суверенное дело каждой страны», - подчеркнул Песков.
По сообщению пресс-службы Кремля, сегодня, 30 октября Путин по приглашению Орбана посетит Венгрию. На переговорах в Будапеште он планирует обсудить как двустороннее сотрудничество, так и международную проблематику.
Напомним, в июле 2019 года Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность последними действиями Венгрии, которые «имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины».
В частности озабоченность Украины вызвала встреча премьера Венгрии Виктора Орбана с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины Василием Брензовичем в Будапеште, ряд визитов в Закарпатье официальных лиц Венгрии и «публичные заявления агитационного характера со стороны венгерских чиновников в поддержку указанного (Брензовича — ред .) и некоторых других кандидатов» на выборах в Раду.