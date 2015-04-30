Столица Непала из-за столкновения тектонических плит сдвинулась на три метра к югу - ученые
14:23, 30 апреля 2015Мир
829 0
В Непале в течение минувших суток действительно фиксировались повторные землетрясения – всего 74 толчка.
REUTERS
Ученые говорят, что непальская столица - город Катманду - в результате столкновения тектонических плит сдвинулся на три метра к югу, сообщает Euronews.
При этом некоторые сейсмологи считают, что в регионе возможны новые толчки, даже более мощные, чем в минувшую субботу.
Читайте такжеВ столице разрушенного землетрясением Непала начали возникать массовые беспорядки
В Непале в течение минувших суток действительно фиксировались повторные землетрясения – всего 74 толчка. Их магнитуда составила от 3,2 до 6,9.
Наибольший ущерб был нанесен столице страны, где погибли 1139 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter