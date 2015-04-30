Столица Непала из-за столкновения тектонических плит сдвинулась на три метра к югу - ученые

Ученые говорят, что непальская столица - город Катманду - в результате столкновения тектонических плит сдвинулся на три метра к югу, сообщает Euronews.

При этом некоторые сейсмологи считают, что в регионе возможны новые толчки, даже более мощные, чем в минувшую субботу.

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В Непале в течение минувших суток действительно фиксировались повторные землетрясения – всего 74 толчка. Их магнитуда составила от 3,2 до 6,9.

Наибольший ущерб был нанесен столице страны, где погибли 1139 человек.