Премьер Великобритании предлагает провести досрочные выборы из-за Brexit (видео)
18:50, 28 октября 2019Мир
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Сегодня Евросоюз согласился отсрочить Brexit на 3 месяца.
Джонсон настаивает на проведении досрочных выборов в Британии / фото: Flickr/Tiocfaidh ár lá 1916
На фоне политического кризиса и жарких баталий по Brexit британский премьер Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Соответствующее предложение Джонсона сегодня должен рассмотреть парламент.
Как сообщал УНИАН, Европейский Союз согласился перенести Brexit до 31 января 2020 года. Выйти из состава ЕС Великобритания должна была уже в этот четверг. Впрочем, до сих пор не удалось договориться о соглашении, которое бы регулировало пересечение границы и торговые отношения с Европой после выхода. А это могло бы привести к немалым убыткам для страны.
Вместе с тем, на прошлой неделе в Британии проходили масштабные протесты противников Brexit – с требованием остаться в ЕС на улицы вышли десятки тысяч людей.
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