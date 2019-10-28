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Премьер Великобритании предлагает провести досрочные выборы из-за Brexit (видео)

18:50, 28 октября 2019
Мир
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Джонсон настаивает на проведении досрочных выборов в Британии / фото: Flickr/Tiocfaidh ár lá 1916

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Соответствующее предложение Джонсона сегодня должен рассмотреть парламент.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз согласился перенести Brexit до 31 января 2020 года. Выйти из состава ЕС Великобритания должна была уже в этот четверг. Впрочем, до сих пор не удалось договориться о соглашении, которое бы регулировало пересечение границы и торговые отношения с Европой после выхода. А это могло бы привести к немалым убыткам для страны.

Вместе с тем, на прошлой неделе в Британии проходили масштабные протесты противников Brexit – с требованием остаться в ЕС на улицы вышли десятки тысяч людей.

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Теги: #Британия#Brexit#Борис Джонсон