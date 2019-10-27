В США раскрыли детали операции против главаря террористов ИГ аль-Багдади

Американские военные намеревались захватить аль-Багдади, но были готовы убить его в случае необходимости.

Полученные разведданные дали спецназу США возможность провести операцию против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади после того, как президент Трамп одобрил ее ранее на этой неделе.

Об этом рассказали министр обороны США Марк Эспер и вице-президент Майк Пенс, передает Голос Америки.

Майк Пенс заявил телеканалу CBS News, что ко второй половине четверга США "с большой вероятностью" предполагали, что Багдади будет находиться в здании в Идлибе в Сирии, где он был ликвидирован. Он добавил, что в субботу утром США получили "разведданные, на основе которых можно было действовать", и благодаря которым операция стала возможной.

Представитель федерального правительства сообщил "Голосу Америки", что операция проводилась с базы в Ираке. Президент Трамп заявил, что вертолетам пришлось совершить полет продолжительностью чуть больше часа, чтобы достичь здания, в котором находился Багдади.

Эспер сообщил, что военные намеревались захватить Багдади, но были готовы убить его в случае необходимости. Спецназовцы призвали Багдади сдаться.

"Он отказался. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, как мы полагаем, привел в действие пояс смертника и убил себя", - рассказал Эспер CNN.

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Пенс сообщил, что президент рассматривал варианты действий, представленные ему военными лидерами, утром в пятницу.

"Он оценил их, задал несколько хороших вопросов, выбрал тот вариант, который давал нам самые большие шансы на успех и на то, что глава ИГ будет находиться там и будет или захвачен, или убит", - добавил Эспер.

Эспер сообщил, что в ходе операции американские военные получили две "небольших" травмы, но уже вернулись к выполнению служебных обязанностей. Трамп также сообщил, что была ранена американская служебная собака.

В воскресенье Эспер также выпустил официальное заявление в связи с операцией, в котором назвал ее "безупречной".

"Абу Бакр аль-Багдади… умер в результате действий вооруженных сил Соединенных Штатов. Вместе с нашими партнерами ранее в этом году мы нанесли поражение физическому халифату ИГ, а теперь его основатель и лидер мертв. Это крупная победа в миссии по нанесению окончательного поражения ИГ", - заявил глава Пентагона..

Командующий Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлум Абди в воскресенье поблагодарил президента Трампа в Твиттере, заявив, что совместное сотрудничество с США в разведывательных целях "на земле" продолжалось пять месяцев.

Он назвал смерть Багдади "совместной операцией" и намекнул на возможность "других совместных операций» США и СДС в будущем. Позднее он сообщил об операции, в ходе которой был убит пресс-секретарь "Исламского государства" Хассан аль-Мухаджир. Представители США пока не прокомментировали твиты Абди.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что американские военные в сирийской провинции Идлиб успешно ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.