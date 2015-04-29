Обама назвал российскую агрессию в Украине одной из мировых угроз
10:15, 29 апреля 2015Мир
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Российская агрессия в Украине входит в число мировых угроз, которым нужно противостоять в глобальном контексте.
REUTERS
Об этом заявил президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абе в Вашингтоне, сообщает радио "Свобода".
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По словам Барака Обамы, США и Япония - "два глобальных партнера, которые вместе отстаивают безопасность и человеческое достоинство по всему миру – противостоим агрессии России против Украины; предоставляем помощь мирным жителям, находящимся под угрозой экстремистской группировки "Исламское государство", боремся с вирусом Эбола и содействуем глобальному здравоохранению, а сейчас предлагаем помощь людям Непала".
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