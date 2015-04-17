Обама: США не снимут санкции с РФ, пока на Донбассе не наступит мир
Американский лидер отмечает, что минские соглашения должны быть полностью выполнены.
Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от санкций против России до тех пор, пока минские соглашения не будут выполнены полностью и в Донбассе не наступит мир, передает Русская служба Би-Би-Си.
"Необходимо поддерживать, как минимум, имеющиеся санкции, пока мы не увидим, что они [власти в Кремле] не выполнили все шаги, на которые необходимо пойти согласно договоренностям", - сказал президент.
Евросоюз и США в прошлом году наложили на Россию санкционные ограничения за роль России в украинском кризисе.
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В ходе "прямой линии" в четверг российский президент Владимир Путин посчитал, что сохранение санкций уже не увязывается западными странами с событиями на Украине.
Кремль отрицает наличие российских войск в Донбассе.