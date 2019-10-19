Протесты в Барселоне: более полумиллиона людей требовали освобождения "политических заключенных" (видео)

В центре Барселоны более 500 тысяч митингующих требовали независимости для региона и свободы для осужденных каталонских деятелей. Во время отдельной акции возникли столкновения демонстрантов с полицией.

В Каталонии не прекращаются массовые акции протеста. В пятницу, 18 октября, в центральной части Барселоны, по оценкам городской полиции, собрались более 500 тысяч демонстрантов.

Участники акции требовали освободить "политических заключенных" - лидеров движения за независимость региона, которых недавно испанский суд приговорил к длительным срокам заключения, сообщает DW.

Большая демонстрация в центре Барселоны прошла без существенных инцидентов, на акции царила преимущественно спокойная атмосфера. Митингующие разного возраста пели каталонский гимн, скандировали лозунги за независимость региона от Испании. Среди демонстрантов были и около 30 тысяч человек, которые прибыли в Барселону из разных городов и населенных пунктов Каталонии в рамках так называемых "маршей за свободу". В этот день в регионе состоялся также всеобщая забастовка, которая парализовала и Барселону.

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Неподалеку от этой великой манифестации состоялась меньшая акция протеста. Ее участники - преимущественно одетые в черное сторонники движения "Антифа" - вступили в столкновения с правоохранителями у здания управления полиции. Активисты бросали в полицейских камни и яйца, а также поджигали мусорные баки. Полиция применила против хулиганов дубинки. По данным правоохранителей, во время столкновений были задержаны трое активистов "Антифа", двое из которых - несовершеннолетние.

В Барселоне уже пятый день подряд фиксируют столкновения между полицией и митингующими.