Количество погибших в результате землетрясения в Непале превысило 4300 человек

Международная помощь стала прибывать у расположенную в Гималаях страну с населением в 28 миллионов человек, передает Радио Свобода.

Гуманитарная ситуация критическая. С 25 апреля, когда случился первый удар стихии, в столице Непала Катманду и других местностях страны тысячи людей спят под открытым небом, многие из них – в самодельных палатках. Больницы переполнены, не хватает воды, еды и электроэнергии, возрастает риск инфекционных заболеваний.

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Соседние Индия и Китай первыми пришли на помощь пострадавшим. 27 апреля США объявили о выделении дополнительно 9 миллионов долларов, общий объем американской помощи Непалу достиг таким образом 10 миллионов долларов.

Министр обороны США Эштон Картер сообщил, что два транспортных самолета Военно-воздушных сил с поисково-спасательным персоналом и расходными материалами отправились в Непал.

В Непале находится или может находиться 161 украинец, информации о гражданах Украины среди пострадавших или погибших в результате землетрясений нет.

Ранее УНИАН сообщал, что количество погибших от землетрясения в Непале превысило 4 тысячи человек.