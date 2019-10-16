Во Франции суд оштрафовал активистов за кражу портретов Макрона

Активисты воровали портреты из госучреждений и потом маршировали на акциях протеста, держа их вверх ногами.

В среду, 16 октября, уголовный суд Парижа оштрафовал на 500 евро восьмерых активистов за кражу портретов президента Эммануэля Макрона.

Как сообщает русская служба BBC, активисты украли 128 портретов из французских муниципалитетов и затем маршировали на акции протеста, держа эти портреты вверх ногами.

Читайте такжеЕжегодно из-за пластикового мусора погибают миллионы птиц - ЮНЕП

Серия краж началась в феврале 2019 года. Портреты Эммануэля Макрона исчезли из администраций Третьего, Четвертого и Пятого округов Парижа, а вскоре и из разных муниципалитетов других городов.

Неизвестные вскрывали кабинеты чиновников и забирали из них только портреты главы государства, все остальное оставалось нетронутым.

Активисты французского движения ANV COP21 в течение весны и лета носили портреты Макрона вверх ногами на акциях протеста против политики стран G7 и на демонстрациях в защиту экологии и по сокращению парниковых выбросов.

Они говорили, что носить портреты президента Франции таким образом - ответ на то, что Эммануэль Макрон не уделяет, по их мнению, достаточного внимания проблеме изменения климата.

Как сообщал УНИАН, Эмманюэль Макрон раскритиковал выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг на Генассамблее ООН. 16-летняя активистка обвинила участников саммита в том, что «своими пустыми речами они украли ее детство».