Актриса Ахеджакова рассказала о "революции достоинства" в России

Российские власти запугивают людей массовыми посадками, полагает актриса.

Российская актриса Лия Ахеджакова заговорила о "революции достоинства" в Российской Федерации из-за выборов в Московскую гордуму, на которые не допустили оппозиционеров.

В РФ массово сажают в тюрьмы невинных людей для запугивания, рассказала артистка в интервью Обозревателю.

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Собеседница отметила, что российские власти сначала на какое-то время погасили активность граждан с помощью огромных штрафов, потом запретили неразрешенные митинги, а теперь наказание грозит даже за одиночный пикет.

"Но из-за этих подлых выборов (выборы, прошедшие в Мосгордуму в сентябре 2019 - Ред.) образованная и интеллигентная молодежь, совсем неагрессивные ребята, решили, что нельзя молчать", - сказала Ахеджакова.

Актриса добавила, что молодежь, в частности, известные молодые киноактеры, перестала молчать и выражает свое недовольство очень честно, незлобно и неагрессивно.

"Я удивлена и очарована. Опять - "революция достоинства", - заявила собеседница.

Напомним, в Москве проходили митинги против недопуска на выборы в гордуму оппозиционных кандидатов, были задержаны сотни человек. В Украине в ноябре 2013 года началась Революция Достоинства, в результате которой в стране сменилась власть.