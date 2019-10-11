Трамп хочет выдвинуть заместителя госсекретаря Салливана на должность посла США в РФ

Джон Салливан должен заменить на посту посла в России Джона Хантсмана.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть кандидатуру заместителя госсекретаря США Джона Салливана на должность посла в Российской Федерации, который должен заменить Джона Хантсмана.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Салливан с мая 2017 года и в настоящее время занимает должность заместителя госсекретаря США.

В 2018 году он также был временным исполняющим обязанности госсекретаря.

Ранее он был заместителем министра торговли и занимал высокие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли, консультировал генерального прокурора, министра обороны, министра торговли и был советником президента по правовым и политическим вопросам.