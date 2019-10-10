Захоронил в стене: американец молотком убил соседку и несколько лет прятал тело

Убийство удалось раскрыть благодаря звонку анонима родственникам жертвы.

Житель американского штата Калифорния убил соседку и шесть лет прятал ее труп в стене своей квартиры.

Об этом пишет Lenta.ru.

Читайте такжеВ Николаеве иностранец порезал ножом свою девушку, а затем пытался бежать из города в парике и накладной бородеОтмечается, что Рейвен Кемпбелл из города Лос-Анджелес числилась пропавшей без вести с июня 2009 года. В июле 2015 года семье женщины поступил анонимный звонок. Звонивший сообщил, что женщина может быть захоронена в стене в комплексе апартаментов, где она жила.

Родственники погибшей обратились в правоохранительные органы. Полицейские при помощи поисковых собак нашли тело Кемпбелл. Как выяснилось, соседи годами жаловались на неприятный запах.

Виновным в убийстве признали бывшего соседа убитой по комнате 47-летнего Рендольфа Гарбатта. Женщина скончалась от тупой травмы. Обвинители заявили, что Гарбатт использовал молоток в качестве орудия убийства. Его приговорили к 11 годам тюрьмы.

Как ранее писал УНИАН, в Англии многодетная мать задушила двоих сыновей нитью.