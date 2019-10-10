В США девятилетнего ребенка обвинили в массовом убийстве

Следствие считает, что ребенок намеренно устроил пожар, в котором погибли пять человек.

В США девятилетнего ребенка обвинили в убийстве пяти человек.

Об этом в среду, 9 октября, сообщает Sky News со ссылкой на заявления прокурора.

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В результате пожара, который случился еще весной в трейлер-парке в Иллинойсе, погибли трое детей и двое взрослых. Отмечается, что никакой информации об обвиняемом обнародовано не будет, но гособвинение может подтвердить, что пожар не был случайностью. Прокуратура отмечает, что доказать в суде вину ребенка будет крайне трудно.

По классификации ФБР убийство более чем трех человек считается массовым.

В США в большинстве штатов нет минимального возраста наступления уголовной ответственности, так что теоретически ребенок в любом возрасте может стать фигурантом уголовного дела.

В большинстве случаев проводятся тесты, чтобы определить способность малолетнего осознавать свои действия.

Как сообщал УНИАН, самым массовым убийцей в истории США признан бывший боксер Сэмюэл Литтл.