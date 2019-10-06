В Минске митинговали против возможной интеграции с Россией (фото)
19:17, 06 октября 2019Мир
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Митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич.
Правительства РФ и Беларуси в сентябре согласовали программу экономической интеграции / svoboda.org
В Минске на площади Свободы прошел так называемый «митинг за независимость».
Читайте такжеЦелесообразные шаги: у Лукашенко прокомментировали объединение экономик РФ и БеларусиОб этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты.
Поучаствовать в мероприятии пришли около 100 человек.
Как ранее сообщал УНИАН, правительства России и Беларуси в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран.
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