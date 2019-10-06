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В Минске митинговали против возможной интеграции с Россией (фото)

19:17, 06 октября 2019
Мир
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Правительства РФ и Беларуси в сентябре согласовали программу экономической интеграции / svoboda.org

Читайте такжеЦелесообразные шаги: у Лукашенко прокомментировали объединение экономик РФ и БеларусиОб этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты.

Поучаствовать в мероприятии пришли около 100 человек.

Как ранее сообщал УНИАН, правительства России и Беларуси в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран.

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Теги: #Россия#Беларусь