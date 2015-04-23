Кадыров заявил, что готов по приказу Путина уйти со своего поста
Кадыров заявил, что готов уйти со своего поста, если это необходимо.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов уйти со своей поста, если это необходимо, и считает "смешными" попытки отдельных сил противопоставлять его президенту РФ Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.
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Напомним, ранее широкий резонанс получили слова Кадырова, который сделал резкое заявление о спецоперации ставропольских силовиков, в ходе которой был убит житель Чечни Джамбулат Дадаев. Пресс-секретарь президента РФ в четверг заявил, что Кремль ознакомится с заявлением Кадырова.
"Я пехотинец верховного главнокомандующего. Если мне дадут приказ, я его выполню на все 100%. Надо будет уйти — уйду, умереть я тоже готов. Поэтому противопоставлять Кадырова президенту просто смешно. Он наш верховный главнокомандующий", — заявил Кадыров журналистам в четверг.