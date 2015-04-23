Кадыров заявил, что готов по приказу Путина уйти со своего поста

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов уйти со своей поста, если это необходимо, и считает "смешными" попытки отдельных сил противопоставлять его президенту РФ Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеВ Кремле ничего не знают о приказе Кадырова стрелять в российских силовиков

Напомним, ранее широкий резонанс получили слова Кадырова, который сделал резкое заявление о спецоперации ставропольских силовиков, в ходе которой был убит житель Чечни Джамбулат Дадаев. Пресс-секретарь президента РФ в четверг заявил, что Кремль ознакомится с заявлением Кадырова.

"Я пехотинец верховного главнокомандующего. Если мне дадут приказ, я его выполню на все 100%. Надо будет уйти — уйду, умереть я тоже готов. Поэтому противопоставлять Кадырова президенту просто смешно. Он наш верховный главнокомандующий", — заявил Кадыров журналистам в четверг.