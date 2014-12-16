Кадыров заявил, что будет просить Путина отправить его добровольцем на Донбасс
18:50, 16 декабря 2014Политика
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет поехать добровольцем на Донбасс.
Кадыров хочет покинуть пост главы Чечни / fedpress.ru
Об этом сообщают РИА Новости.
"Я намерен попросить президента, чтобы он меня отпустил с этой должности, чтобы поехать в Донбасс и помогать тем, кто сегодня воюет там, чтобы ловить и уничтожать этих шайтанов", — заявил Кадыров в интервью телеканалу НТВ.
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Ранее Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту террористических угроз главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес народных депутатов Украины Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука.
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