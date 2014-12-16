Кадыров заявил, что будет просить Путина отправить его добровольцем на Донбасс

18:50, 16 декабря 2014
Политика
0 0

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет поехать добровольцем на Донбасс.

/ fedpress.ru

Об этом сообщают РИА Новости.

"Я намерен попросить президента, чтобы он меня отпустил с этой должности, чтобы поехать в Донбасс и помогать тем, кто сегодня воюет там, чтобы ловить и уничтожать этих шайтанов", — заявил Кадыров в интервью телеканалу НТВ.

Читайте такжеАваков советует Кадырову готовиться к «большим расстройствам»

Ранее Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту террористических угроз главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес народных депутатов Украины Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter