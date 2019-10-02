Кровавая резня в Финляндии: убитая в колледже девушка оказалась украинкой
15:12, 02 октября 2019Мир
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Погибшая - девушка 1996 года рождения, в Финляндии она вышла замуж.
В результате массового нападения в Финляндии погибла украинка / фото: hitmixkuopio/instagram
Девушка, которая получила смертельные травмы во время нападения в колледже финского города Куопио, была гражданкой Украины.
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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на украинское посольство в Финляндии и Исландии.
По сообщению второго секретаря посольства Дмитрия Гусева, девушка училась в колледже, где произошло нападение. Погибшая была 1996 года рождения, в Финляндии вышла замуж. Ее муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.
Накануне сообщалось, что в Финляндии ученик с мечом устроил массовую резню в колледже. Инцидент произошел в городе Куопио, Восточная Финляндия, в профессиональном колледже в торговом центре Herman. Сообщалось по меньшей мере о девяти пострадавших.
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