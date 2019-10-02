Кровавая резня в Финляндии: убитая в колледже девушка оказалась украинкой

Погибшая - девушка 1996 года рождения, в Финляндии она вышла замуж.

Девушка, которая получила смертельные травмы во время нападения в колледже финского города Куопио, была гражданкой Украины.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на украинское посольство в Финляндии и Исландии.

По сообщению второго секретаря посольства Дмитрия Гусева, девушка училась в колледже, где произошло нападение. Погибшая была 1996 года рождения, в Финляндии вышла замуж. Ее муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.

Накануне сообщалось, что в Финляндии ученик с мечом устроил массовую резню в колледже. Инцидент произошел в городе Куопио, Восточная Финляндия, в профессиональном колледже в торговом центре Herman. Сообщалось по меньшей мере о девяти пострадавших.