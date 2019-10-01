В Финляндии ученик с мечом устроил массовую резню в колледже - СМИ
14:21, 01 октября 2019Мир
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Инцидент произошел в профессиональном колледже в торговом центре Herman.
Пострадали как минимум девять человек / фото: hitmixkuopio/instagram
В Финляндии ученик с мечом устроил массовую резню в колледже.
Об этом сообщает sputniknews.com.
Инцидент произошел в городе Куопио, Восточная Финляндия, в профессиональном колледже в торговом центре Herman.
Сначала полиция сообщала о как минимум троих пострадавших в результате резни. По последним данным, пострадали девять человек. Еще один был арестован.
#Kuopio ssa kauppakeskus Hermannissa Leväsellä, tapahtunut väkivallanteko. Poliisi ottanut paikalta yhden henkilön kiinni. Tämän hetk. tiedon mukaan kolme loukkaantunutta. #Poliisi tarkistaa rakennusta. #poliisiis— Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) October 1, 2019
Очевидец инцидента рассказал MTV News, что один из учеников ворвался в класс с мечом и нанес удары «как можно большему количеству людей».
На месте сейчас работают полиция и скорая помощь.
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