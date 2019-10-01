В Финляндии ученик с мечом устроил массовую резню в колледже - СМИ

Инцидент произошел в профессиональном колледже в торговом центре Herman.

В Финляндии ученик с мечом устроил массовую резню в колледже.

Об этом сообщает sputniknews.com.

Инцидент произошел в городе Куопио, Восточная Финляндия, в профессиональном колледже в торговом центре Herman.

Сначала полиция сообщала о как минимум троих пострадавших в результате резни. По последним данным, пострадали девять человек. Еще один был арестован.

#Kuopio ssa kauppakeskus Hermannissa Leväsellä, tapahtunut väkivallanteko. Poliisi ottanut paikalta yhden henkilön kiinni. Tämän hetk. tiedon mukaan kolme loukkaantunutta. #Poliisi tarkistaa rakennusta. #poliisiis — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) October 1, 2019

Очевидец инцидента рассказал MTV News, что один из учеников ворвался в класс с мечом и нанес удары «как можно большему количеству людей».

На месте сейчас работают полиция и скорая помощь.