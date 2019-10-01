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В Финляндии ученик с мечом устроил массовую резню в колледже - СМИ

14:21, 01 октября 2019
Мир
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Пострадали как минимум девять человек / фото: hitmixkuopio/instagram

Об этом сообщает sputniknews.com.

Инцидент произошел в городе Куопио, Восточная Финляндия, в профессиональном колледже в торговом центре Herman.

Сначала полиция сообщала о как минимум троих пострадавших в результате резни. По последним данным, пострадали девять человек. Еще один был арестован.

Очевидец инцидента рассказал MTV News, что один из учеников ворвался в класс с мечом и нанес удары «как можно большему количеству людей».

На месте сейчас работают полиция и скорая помощь.

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Теги: #Финляндия