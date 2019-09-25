Трамп настаивает, что не оказывал давления на Зеленского во время телефонного разговора (видео)

При этом Трамп подчеркнул, что начало процедуры импичмента является «охотой на ведьм».

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп настаивает, что не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского во время их телефонного разговора, который состоялся 25 июля.

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Об этом президент США заявил после обнародования стенограммы его телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Видео выступления опубликовано в Twitter американского президента.

«Это было дружеское письмо», - заявил Трамп, ссылаясь на стенограмму.

«Не оказывалось никакого давления. Тот способ, в который вы это сформулировали, так это должен быть звонок из ада. Оказалось, там ничего такого не было. Люди говорят, что они не знали, что я могу быть таким дружелюбным», - подчеркнул президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что начало процедуры импичмента является «охотой на ведьм».

Как сообщал УНИАН, в обнародованной стенограмме телефонного разговора речь идет о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена.

«Другое дело, о котором много говорят, - это сын Байдена, что Байден остановил судебное преследование, и многие люди желают узнать об этом. Поэтому, все возможное, что вы сделаете с генеральным прокурором, будет замечательно. Байден ходил вокруг и хвастался, что он остановил судебное преследование. Поэтому, если вы сможете посмотреть на это... Это звучит ужасно для меня», - говорится в стенограмме.

При этом Зеленский якобы пообещал, что после назначения в Украине нового генерального прокурора, это дело будет изучено, и что официальный Киев будет работать над этим расследованием.