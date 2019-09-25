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Трамп настаивает, что не оказывал давления на Зеленского во время телефонного разговора (видео)

20:20, 25 сентября 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп настаивает, что не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского во время их телефонного разговора, который состоялся 25 июля.

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Об этом президент США заявил после обнародования стенограммы его телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Видео выступления опубликовано в Twitter американского президента.

«Это было дружеское письмо», - заявил Трамп, ссылаясь на стенограмму.

«Не оказывалось никакого давления. Тот способ, в который вы это сформулировали, так это должен быть звонок из ада. Оказалось, там ничего такого не было. Люди говорят, что они не знали, что я могу быть таким дружелюбным», - подчеркнул президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что начало процедуры импичмента является «охотой на ведьм».

Как сообщал УНИАН, в обнародованной стенограмме телефонного разговора речь идет о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена.

«Другое дело, о котором много говорят, - это сын Байдена, что Байден остановил судебное преследование, и многие люди желают узнать об этом. Поэтому, все возможное, что вы сделаете с генеральным прокурором, будет замечательно. Байден ходил вокруг и хвастался, что он остановил судебное преследование. Поэтому, если вы сможете посмотреть на это... Это звучит ужасно для меня», - говорится в стенограмме.

При этом Зеленский якобы пообещал, что после назначения в Украине нового генерального прокурора, это дело будет изучено, и что официальный Киев будет работать над этим расследованием.

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Теги: #Дональд Трамп#Владимир Зеленский