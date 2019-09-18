Санкций против России недостаточно - поверенный США в Украине

Уильям Тейлор отметил, что существуют более широкие ограничения, которые могут быть введены против России.

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что санкций против России недостаточно.

Об этом он сообщил в интервью Первому каналу Грузии.

"Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым", - сказал Тейлор.

Также он добавил, что цель санкций - прекратить агрессивные действия России.

Тейлор отметил, что существуют более широкие ограничения, которые могут быть введены против России, включая секторальные санкции в оборонной, энергетической и финансовой сферах, а также ограничения в выдаче виз.

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"Одна из самых сильных санкций, которую мы еще не применяли в отношении России, и Россия это хорошо знает, это ее исключение из международной финансовой системы", - заявил Тейлор.

По его словам, подобная мера была бы "разрушительна" для страны и могла бы быть введена в случае "еще одного агрессивного шага".

Говоря о перспективах вступления Украины и Грузии в НАТО, Тейлор назвал одним из условий прекращение российского военного присутствия в Южной Осетии, Абхазии, в Крыму и на Донбассе.

"Было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что из-за экономического бремени вследствие санкций и финансирования войск на Донбассе войска РФ скоро покинут восток Украины.