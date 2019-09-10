Россияне уже хотят убраться с Донбасса - поверенный США в Украине

По словам Уильяма Тейлора, россиянам приходится платить за свои войска на Донбассе.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что из-за экономического бремени вследствие санкций и финансирования войск на Донбассе войска РФ скоро покинут восток Украины.

Об этом Уильям Тейлор рассказал в интервью Голосу Америки.

"Я вижу признаки того, что экономическое бремя, которое россияне чувствуют - и речь идет не только о санкциях, хотя и санкциях тоже, потому что санкции таки имеют реальное влияние на каждого россиянина и на российскую экономику - так вот, бремя, которое платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе, за поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму. И цена Донбасса и Крыма для россиян, в дополнение к цене санкций, наводит меня на мысль, что они хотели бы убраться с Донбасса", - считает поверенный США.

Читайте такжеЗеленский 23 сентября посетит США, где встретится с Трампом

"Поэтому если мы продолжим санкции и будем говорить с ними - в каком угодно формате... Ведь диалог вроде бы проходит хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если этот формат сработает, то это замечательный формат! Ибо мы имеем двух людей, которые должны прийти к согласию о том, чтобы россияне покинули Донбасс. И о том, чтобы они в конце концов покинули Крым", - добавил Тейлор.

Тейлор также отметил, что встреча президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится через две недели - если президенты смогут "согласовать между собой свои графики".

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы присоединиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров.