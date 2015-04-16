Министр обороны РФ признал, что боевики могут выйти "из-под контроля своих покровителей"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал IV Московской конференции по международной безопасности.

«Жизнь подтвердила пагубность действий тех государств, которые создают и поощряют террористические группировки для решения своих задач. В дальнейшем такие организации выходят из-под контроля своих покровителей и превращаются во всеобщую проблему безопасности», - сказал Шойгу.

По его словам, так было в Афганистане, когда поощрялся «Талибан», ставший колыбелью формирования «Аль-Каиды».

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«Подобный опыт повторился и в Ливии, Сирии и Ираке. Террористы из «Исламского государства» даже создают квазигосударственное образование», - подчеркнул Шойгу.

«Считаем крайне опасным заигрывание с террористами, нельзя спокойно смотреть на то, как из различных стран уезжают новобранцы для армии ИГ, и при этом не задумываться, что будет, когда через некоторое время опытные боевики вернутся домой», - добавил Шойгу.

Он подчеркнул, что о такой опасности Минобороны России предупреждало европейских коллег несколько лет назад.

«Недавние печальные события во Франции, Канаде, Дании подтвердили нашу правоту», - заявил Шойгу.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.