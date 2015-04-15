Россия использует проблему "Исламского государства", чтобы заставить мир забыть о Донбассе - постпред Украины в ООН

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева, текст которого размещен на странице постоянной миссии Украины в ООН в Facebook.

«Инициирование и проведение Москвой конференции по вопросам безопасности является очередной попыткой Кремля дистанцироваться от конфликта на востоке Украины путем обсуждения в экспертной среде европейской региональной безопасности и борьбы с угрозой ближневосточного терроризма», - отмечает Сергеев.

При этом постпред Украины в ООН считает, что Россия позиционирует себя исключительно как сторона, обеспокоенная развитием ситуации вокруг деятельности радикальных исламских группировок и заинтересованная в развитии международного военного сотрудничества по этому вопросу.

«Вопрос разрешения конфликта в Украине и непосредственное участие в нем РФ отрицается. Россия побоялась приглашать на конференцию представителей Украины. Демонстрируя обеспокоенность ситуацией безопасности в Европе, Москва будет пытаться ослабить санкционный режим против России», - подчеркнул он.

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Напомним, Четвертая международная конференция по безопасности состоится в Москве 16-17 апреля.

На нее приглашали министров обороны и делегации военных ведомств почти 80 стран, включая все государства НАТО, а также руководство Североатлантического альянса.

В то же время большинство военных руководителей стран НАТО отказались приезжать на Московскую конференцию по международной безопасности, эти государства будут представлены на уровне военных атташе.

Однако, как сказал начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Сергей Кошелев, на конференции выступят министры обороны Сербии и Греции, которая входит в Североатлантический альянс.