Возле штаба миротворцев ООН в Мали смертник взорвал автомобиль

Погибли три человека, несколько миротворцев получили ранения, сообщает Русская служба Би-би-си.

Силы ООН располагаются в Мали уже два года после французской интервенции в страну, значительную часть которой захватили тогда исламисты и туареги.

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Вооруженные исламисты воспользовались слабостью центрального правительства после переворота в марте 2012 года и неспособностью правительственных войск обеспечить безопасность. Под контролем повстанцев оказались такие крупные города, как Гао, Кидаль, Тимбукту, где был введен шариат.