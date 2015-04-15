Возле штаба миротворцев ООН в Мали смертник взорвал автомобиль
20:44, 15 апреля 2015Мир
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Смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле подорвался у казарм миротворцев ООН на севере Мали.
REUTERS
Погибли три человека, несколько миротворцев получили ранения, сообщает Русская служба Би-би-си.
Силы ООН располагаются в Мали уже два года после французской интервенции в страну, значительную часть которой захватили тогда исламисты и туареги.
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Вооруженные исламисты воспользовались слабостью центрального правительства после переворота в марте 2012 года и неспособностью правительственных войск обеспечить безопасность. Под контролем повстанцев оказались такие крупные города, как Гао, Кидаль, Тимбукту, где был введен шариат.
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